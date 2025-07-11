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MLB／大都會的隱形王牌！彼德森遞補入選明星賽成全隊第4人

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟今天宣布大都會隊左投彼德森（David Peterson）遞補進國聯明星隊 截圖自MLB官方X
大聯盟今天宣布大都會隊左投彼德森（David Peterson）遞補進國聯明星隊 截圖自MLB官方X

大聯盟今天宣布大都會隊左投彼德森（David Peterson）遞補進國聯明星隊，將取代先發後休息天數不足、無法參賽的巨人投手雷伊（Robbie Ray）。這是彼德森生涯首次入選明星賽，對這位手術後強勢回歸的投手而言意義非凡。

「這是莫大的榮耀，」彼德森受訪時表示，「這是我從小到大身為棒球員一直努力追求的目標。我真的非常興奮，也感到非常謙卑。」

彼德森成加入林多（Francisco Lindor）、阿隆索（Pete Alonso）與終結者狄亞茲（Edwin Díaz）的行列，成為大都會本季第四位入選明星賽的球員。

今天正好先發出賽的彼德森，在雙重賽首戰對金鶯投出7局失1分的優質內容，完成明星賽前最後一場出賽，雖然大都會最終1：3被逆轉，第二戰再以3比7落敗，但彼德森成為唯一亮點，防禦率為3.06是生涯半季最佳，堪稱隱形王牌。

「我為他感到驕傲，」總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，他是在首戰結束後親自向彼德森宣布這項喜訊，「特別是想到他去年受傷後的努力與復出歷程，他對這支球隊和先發輪值有極大貢獻，獲得入選肯定對他意義重大。」

彼德森在2023年年底接受左髖關節盂唇撕裂修復手術，因此錯過春訓與開季前兩個月，直到去年5月底才重返戰線，從那之後至今他的防禦率為2.97，在大聯盟所有符合資格的投手中排名第12，限縮至國聯先發投手也只輸給海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、教士隊金恩（Michael King）、費城人隊惠勒（Zack Wheeler）與勇士塞爾（Chris Sale），而這些人都是球隊第一王牌。

此外，彼德森自復出以來累積230局投球，為大聯盟第14多，本季他是大都會唯一多次（4次）投到第八局的投手，包含6月曾對國民投出生涯首場完封勝。他的投球局數、三振、防禦率與每局被上壘率（WHIP）等四項數據皆為全隊第一，遞補入選實至名歸。

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