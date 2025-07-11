MLB／前7局被無安打、落後5分…洋基逆轉勝 近48年來首見

洋基隊今天幾乎整場成為水手隊華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）的好投背景，但最終卻在延長賽靠著賈吉（Aaron Judge）的再見高飛犧牲打，以6：5逆轉勝，成為近48年來第一支前7局被無安打還落後5分但贏球的球隊。

布萊恩胡今天開賽連投2次保送，但接下來連抓3個出局數，第2到7局更是全數都讓洋基三上三下，前7局投完洋基的安打欄仍維持在「0」。

然而第8局布萊恩胡面對首位打者奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）就被打穿右邊防線，無安打比賽破功，下一棒萊斯（Ben Rice）接續敲安，隨後被威爾斯（Austin Wells）高飛犧牲打擊破完封機會，水手也決定換投；後續史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出兩分砲，把布萊恩胡留在壘包上的跑者送回來。

布萊恩胡最終以103球完成7.1局投球，被敲2安打、失2分，有5次三振、2次保送，開季起連續18場先發全數投滿6局以上，距離水手隊史紀錄僅差兩場。

而水手打線在前7局就攻下5分，洋基在8局下的3分攻勢拉近分差，9局下更是靠著滿壘時威爾斯的安打送回兩分追平，將戰線拉進延長賽。

10局上水手無法得分，10局下1出局後水手故意四壞保送高史密特（Paul Goldschmidt），卻對葛里罕（Trent Grisham）也投出保送，滿壘情況下賈吉敲出的274呎飛球結束比賽。

根據「MLB Stats」指出，在進入第8局之前落後5分以上而且沒敲出安打的球隊，上一次贏球已經是1977年6月24日，當時海盜隊同樣在8局、9局下攻下5分追平比數，並在延長賽10局下得到1分擊敗博覽會隊。

That's a walk-off win. #RepBX pic.twitter.com/LXVz2XVeoU — New York Yankees (@Yankees) 2025年7月11日

Wells in the clutch 🔥 pic.twitter.com/nMo3AIO58N — New York Yankees (@Yankees) 2025年7月11日

G-Unit 💪 pic.twitter.com/n4IHTmCfCl — New York Yankees (@Yankees) 2025年7月11日

商品推薦