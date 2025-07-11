MLB／狄佛斯不守一壘被誇大 巨人球星髒話連發怒批：爛記者

狄佛斯（Rafael Devers）不守一壘的劇碼又有最新發展，巨人隊傳奇球星克拉克（Will Clark）不滿自己私下談話被紅襪隊主播誇大，F開頭的髒話連發怒批「他X的東岸爛記者，滾一邊去吧」。

紅襪主播威爾・弗萊明（Will Flemming）日前爆料，狄佛斯上個月原定與巨人傳奇球星克拉克進行一壘守備訓練，但狄佛斯最後放對方鴿子沒出現。

克拉克也在自己主持的Podcast《Deuces Wild》節目上解釋，可以理解狄佛斯沒出現的原因，因為巨人要與紅襪交手，讓他不想面對媒體那些心煩的事情。

而今天克拉克又在《Deuces Wild》中批評弗萊明的做法，對私下的談話被公開相當不滿，「我當時站在球場上，（巨人主播）戴夫・弗萊明（Dave Flemming）介紹我認識他的弟弟威爾，好像是紅襪的電台或電視播報員，結果他在Podcast節目上把這件事誇大到他X的離譜。」

克拉克接著說：「我現在必須講清楚，首先，這完全是狗屁。第二，我跟狄佛斯之間沒問題，之後有機會還是會跟他在一壘進行訓練。至於威爾・弗萊明？你去死吧，你這混帳。你竟然把我們之間的對話拿去亂講，你這個他X的東岸爛記者，滾一邊去吧。除此之外，我都很好啦！」

威爾・弗萊明爆料後，有巨人隨隊媒體拍到狄佛斯在一壘守備練習的畫面，而也有媒體指出，狄佛斯因為背部緊繃，最快要明星賽後才會正式上場守備一壘。

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