MLB／布萊恩胡無安打比賽第8局夢碎 開季連18場6局以上逼近隊史

水手隊華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）挑戰無安打比賽，一路投到第8局才破功，此役仍對洋基隊繳出一場7.1局僅失2分優質先發，推進開季連18場投滿6局以上紀錄，然而他的好投結局卻是「問天」，牛棚砸鍋，讓他的勝投泡湯。

布萊恩胡的雙親今天都來到紐約現場觀戰，他一開賽面對前兩位打者多明奎茲（Jasson Domínguez）、葛里罕（Trent Grisham）都投出保送，喊出暫停後，面對賈吉（Aaron Judge）飆K，再讓貝林傑（Cody Bellinger）擊出雙殺打，接下來第2到7局全數都讓洋基三上三下。

前7局投完，布萊恩胡讓洋基的安打欄仍維持在「0」，但第8局面對首位打者奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）就被打穿右邊防線，無安打比賽破功，布萊恩胡也面露無奈苦笑。下一棒萊斯（Ben Rice）接續敲安，布萊恩胡面對無人出局、一三壘有人危機，威爾斯（Austin Wells）以高飛犧牲打送回分數，水手決定換投，史丹頓（Giancarlo Stanton）面對布拉許（Matt Brash）敲出兩分砲，把布萊恩胡留在壘包上的跑者送回來。

布萊恩胡最終以103球完成7.1局投球，被敲2安打、失2分，有5次三振、2次保送。

布萊恩胡開季起連續18場先發全數投滿6局以上，距離水手隊史紀錄僅差兩場，為蘭迪強森（Randy Johnson）1993年締造的20場；大聯盟近年較狂的數據則來自2015年效力道奇隊的葛蘭基（Zack Greinke），當年32場先發，全數都是6局以上。

水手打線2局上靠楊恩（Cole Young）得點圈安打先馳得點，4局上馬斯卓波尼（Miles Mastrobuoni）在三壘有人的打席敲安建功，7局上則是波蘭柯（Jorge Polanco）的三分砲，水手取得5：0為全場最大領先時刻。

9局下水手穆諾茲（Andrés Muñoz）把關5：3領先，洋基靠2安打、1保送攻占滿壘，威爾斯安打送回兩分追平，確定布萊恩胡的勝投沒了，雙方以5：5進入延長賽。

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