MLB／明星賽台灣時間16日開打 勇士「2位瓊斯」、賈拉拉加開球

美國職棒大聯盟明星賽15日（台灣時間16日）舉行，地主亞特蘭大勇士3名退役球星C.瓊斯（Chipper Jones）、A.瓊斯（Andruw Jones）、賈拉拉加（Andres Galarraga）將為比賽開球。

第95屆大聯盟明星賽15日在喬治亞州的首府亞特蘭大舉行，這是亞特蘭大第3度主辦大聯盟明星賽，也是勇士隊在2017年搬遷到新主場後，首度主辦明星賽，由美國聯盟、國家聯盟明星隊交手。

有別於近幾年兩支明星隊穿著明星賽特製球衣上場，今年大聯盟回歸傳統，兩隊將穿著母隊球衣比賽，僅在帽子上有所變化，繡上明星賽專屬徽章和星形圖案。大聯盟新聞稿指出，這是回應球迷要求。

勇士隊上次主辦明星賽已經是2000年，暌違25年再次擔任地主，安排賽前活動，表揚隊史的重要人物。

開球嘉賓C.瓊斯、A.瓊斯、賈拉拉加是勇士隊在2000年主辦明星賽時，當年入選明星隊的明星球員。

傳奇三壘手C.瓊斯生涯8次入選明星賽，1995年勇士奪世界大賽冠軍，他是陣中一員大將，1999年曾拿下國家聯盟最有價值球員（MVP），退役之後入選名人堂。

A.瓊斯（Andruw Jones）。 美聯社

傳奇外野手A.瓊斯生涯5次入選明星賽、10次獲得金手套獎，以上榮耀都是在效力勇士隊12年間獲得。賈拉拉加則是5次入選明星賽、2屆金手套獎得主，他在球員時代以抗癌鬥士廣為人知。

這3名球星過去在球員時期具備全壘打實力，C.瓊斯生涯468轟、A.瓊斯434轟、賈拉拉加399轟。

大聯盟也將紀念勇士隊史傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron），在明星賽的第6局結束之後，使用投影技術和煙火，重現漢克阿倫在1974年敲出生涯第715支全壘打，超越貝比魯斯（Babe Ruth）成為大聯盟全壘打王的歷史時刻。

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