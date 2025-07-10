MLB／洋基菜鳥賞全壘打王2K技驚四座 初登板飆7K隊史第10人
由於輪值之一的施密特（Clarke Schmidt）接受手肘韌帶置換手術導致賽季報銷，洋基今天選擇讓農場排名第10名的菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）臨危受命，初登板就先發面對水手隊，總教練布恩（Aaron Boone）表示，他肯定會在明星賽後再獲得1次先發機會。
布恩解釋：「不是因為傷兵才讓他出賽，他的努力值得這次機會。」洋基打線也給足支援，首局就攻下3分，隨後由奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）演出雙響砲擴大領先。斯萊特勒則成功壓制水手打線，還對本季全壘打王羅里（Cal Raleigh）飆出2K，技驚四座。
斯萊特勒今天主投5.1局共用了75球，被打4支安打，失了4分，當中有3分責失，送出7K表現可圈可點，退場時洋基領先4分，觀眾席爆出熱烈掌聲，斯萊特勒受訪時說：「我應該要多抬頭看看，真的很吵，也很震撼。」
如今他成為洋基隊史上第10位在大聯盟初登板繳出至少7次三振的投手，這個紀錄的締造者包含了「神之子」田中將大與「公爵」賀南德茲（Orlando Hernandez）。不過斯萊特勒選擇保持平常心，「先拿下第一場勝投，其他隨緣。我只知道自己很幸運，有機會站在這裡。」
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