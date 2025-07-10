MLB／前塞揚獎得主凱柯重返美職 與皇家簽下小聯盟合約
皇家隊今日宣布，已與前金手套與美聯塞揚獎得主凱柯（Dallas Keuchel）簽下小聯盟合約。根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，這位37歲的左投將從皇家隊3A出發，若重返大聯盟，將可獲得200萬美元的年薪。
凱柯2024賽季都沒有大聯盟登板紀錄，他上次出賽為2023年效力釀酒人隊，當時擔綱4場先發，共投16又2/3局、防禦率5.40，未有勝敗紀錄。2024年他被釀酒人指定讓渡（DFA）後選擇成為自由球員。
凱柯於2015年在太空人隊奪下美聯塞揚獎，生涯13個大聯盟賽季，累積103勝92敗，防禦率4.04，出賽282場，其中267場為先發。他職業生涯前7個球季都效力於太空人隊，2017年隨隊奪下世界大賽冠軍。
自2019年以來，凱柯已輾轉效力6支不同球隊，也曾在2024賽季前往亞洲，效力日職千葉羅德海洋隊，他曾2度入選明星賽，5度獲得金手套獎，若能重返大聯盟，將為皇家輪值增添經驗與深度。
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