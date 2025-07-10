MLB／韋蘭德陷個人最長勝投乾旱 再寫聯盟92年來最悲情紀錄

巨人隊42歲塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）本季一勝難求，即便今日先發面對費城人隊繳出6局7K僅2分責失的的優質先發，但最終球隊仍以以0：13遭費城人打爆，韋蘭德苦吞本季第7敗，首勝持續卡關，不只是個人生涯最慘，也寫下悲情紀錄。

韋蘭德此役先發6局，失掉4分只有2分是責失分，飆出7次三振，無奈巨人打線慘遭完封，韋蘭德吞下本季第7敗，賽後防禦率4.70。這是韋蘭德20年大聯盟生涯中，第1次在該季前15場先發中少於3場勝投。

另外還有一項悲情紀錄，自1933年舉辦全明星賽以來，已經有超過4200名投手在明星賽前，以先發投手的身份投出至少65次三振，其中只有1人沒有任何勝投，那個人就是韋蘭德。

韋蘭德今天退場後，巨人牛棚也隨之崩盤。費城人的攻勢從巨人貝克（Tristan Beck）接替投球開始爆發，他只投了投0.1局，就6分責失，接替的亞歷山大（Scott Alexander）則是0.2局失1分，最終巨人還啟用外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）登板投球，減少牛棚消耗。

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