MLB／道奇、釀酒人比賽中罕見交易 黃暐傑也有類似經驗

道奇隊今天以2：3輸給釀酒人隊，吞下6連敗，系列賽也遭到橫掃。不過比賽進行到一半時出現小插曲，雙方竟突然發動交易，釀酒人用現金換得道奇日前指定讓渡（DFA）的外野手貝羅亞（Steward Berroa）。

25歲的貝羅亞5月被道奇以現金從藍鳥隊換來，不過他沒有在道奇升上大聯盟，只在3A出賽27場，打擊三圍.330/.424/.433，攻擊指數（OPS）0.857。道奇日前將他指定讓渡，而今天比賽進行到一半時，竟是對戰雙方互相交易，引發討論。

據美媒報導，這並非史上首例。2018年響尾蛇隊與遊騎兵隊進行系列賽時，正逢交易大限，響尾蛇以迪克曼（Jake Diekman）向遊騎兵換得台灣投手黃暐傑，迪克曼甚至直接搭乘響尾蛇的牛棚車，直接加入響尾蛇隊。

另外還有一次特殊案例，發生在去年7月，藍鳥隊將捕手簡森（Danny Jansen）交易至紅襪隊，不過雙方在6月有1場保留比賽，延期到8月才進行，也讓簡森成為史上第1位，同場比賽效力2支不同球隊的球員。

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