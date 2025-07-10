MiLB／鄭宗哲3A敲追平安還跑回致勝分 李灝宇連5戰安打

旅美匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天單場敲2安，9局下敲出追平比數安打、跑回再見分，單場2安1打點1盜壘成功；老虎隊3A野手李灝宇5打數敲1安，近期連5場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事海盜隊3A與亞特蘭大勇士隊3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打9棒、守游擊，鄭宗哲3局下2人出局後敲出右外野方向安打，但隊友沒能推進攻勢。

鄭宗哲5局下吞下三振，7局下敲出三壘方向飛球出局，9局下2人出局、壘上有人，海盜隊1比2落後時，鄭宗哲敲出中外野方向安打幫助球隊扳平比數、盜上二壘，再靠著下一棒隊友致勝二壘打，鄭宗哲跑回球隊再見分；海盜終場以3比2獲勝。

鄭宗哲總計4打數敲出2支安打，吞下1次三振，貢獻1分打點，有1得分，跑出個人本季3A第11盜，賽後打擊率2成22。

底特律老虎隊3A與堪薩斯市皇家隊3A交手，老虎隊台灣好手李灝宇先發打2棒、守二壘，1局上首打席敲出中外野方向安打，3局上敲出二壘方向滾地球出局，5局上敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇7局上敲出內野滾地球，9局上吞下三振，今天總計5打數敲出1支安打，近期連5場出賽敲安，賽後打擊率2成47；老虎隊終場以7比13吞敗。

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