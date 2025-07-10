快訊

義消曹雙全正與死神拔河…友人探視喊話：睡2天該起來了 「你兒子在等你」

嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看

MiLB／鄭宗哲3A敲追平安還跑回致勝分 李灝宇連5戰安打

中央社／ 台北10日電
旅美匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天單場敲2安。 法新社
旅美匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天單場敲2安。 法新社

旅美匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天單場敲2安，9局下敲出追平比數安打、跑回再見分，單場2安1打點1盜壘成功；老虎隊3A野手李灝宇5打數敲1安，近期連5場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事海盜隊3A與亞特蘭大勇士隊3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打9棒、守游擊，鄭宗哲3局下2人出局後敲出右外野方向安打，但隊友沒能推進攻勢。

鄭宗哲5局下吞下三振，7局下敲出三壘方向飛球出局，9局下2人出局、壘上有人，海盜隊1比2落後時，鄭宗哲敲出中外野方向安打幫助球隊扳平比數、盜上二壘，再靠著下一棒隊友致勝二壘打，鄭宗哲跑回球隊再見分；海盜終場以3比2獲勝。

鄭宗哲總計4打數敲出2支安打，吞下1次三振，貢獻1分打點，有1得分，跑出個人本季3A第11盜，賽後打擊率2成22。

底特律老虎隊3A與堪薩斯市皇家隊3A交手，老虎隊台灣好手李灝宇先發打2棒、守二壘，1局上首打席敲出中外野方向安打，3局上敲出二壘方向滾地球出局，5局上敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇7局上敲出內野滾地球，9局上吞下三振，今天總計5打數敲出1支安打，近期連5場出賽敲安，賽後打擊率2成47；老虎隊終場以7比13吞敗。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

海盜 鄭宗哲

延伸閱讀

MiLB／鄭宗哲生涯最晚首轟出爐 李灝宇單場雙長打

MiLB／李灝宇3A本季第8轟出爐 鄭宗哲敲雙安貢獻4打點

MiLB／鄭宗哲傷癒回3A出賽敲1安 林盛恩新人聯盟夯本季首轟

MiLB／李灝宇3A本季第7轟出爐 擊球初速達170公里

相關新聞

MLB／會長看過來！卡洛爾集4K後開轟、龍單場雙長打

兩位台美混血球員今天都有好表現，響尾蛇隊的卡洛爾（Corbin Carroll）集了4K後，換到相隔8場敲出本季第21轟...

MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

道奇隊今天打到延長賽第10局以2：3敗給釀酒人隊，苦吞隊史近5年來最長的惡夢6連敗，36歲老將羅哈斯（Miguel Ro...

MLB／大谷翔平明星賽前登板日出爐 依舊是開局投手

道奇隊日本球星大谷翔平第5次先發登板日期出爐，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，美國時間12日（台灣時間13...

MLB／老虎工具人遞補入選！明星賽5虎將與道奇並列最多

老虎隊目前戰績59勝34敗，暫居全大聯盟第1，今天工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）遞補因傷退出的太空人隊游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）後，老虎入選明星賽的球員人數也與道奇隊並列最

MiLB／鄭宗哲3A敲追平安還跑回致勝分 李灝宇連5戰安打

旅美匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天單場敲2安，9局下敲出追平比數安打、跑回再見分，單場2安1打點1盜壘成功；老虎隊3A野...

MLB／前明星終結者回大聯盟1天就遭下放 道奇教頭提使用時機

道奇隊強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天自傷兵名單歸隊並重返先發陣容，道奇隨即下放昨天才升上來的的前明星終結者A.迪亞茲（Alexis Díaz）。葛拉斯諾因肩膀發炎缺陣許久，今天隊釀酒人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。