MLB／會長看過來！卡洛爾集4K後開轟、龍單場雙長打

兩位台美混血球員今天都有好表現，響尾蛇隊的卡洛爾（Corbin Carroll）集了4K後，換到相隔8場敲出本季第21轟，在小聯盟的龍（Jonathon Long）單場雙安都是二壘安打。

響尾蛇今天以8：2擊敗教士隊，卡洛爾作為開路先鋒5打數1安打，前4打數全數吞下三振，分別在1局、3局、5局、7局上，而團隊的猛烈攻勢讓他在9局上還有第5打席，從努涅茲（Eduarniel Nunez）手中敲出陽春砲，擊球初速102.7哩、飛行距離398呎。

卡洛爾上次開轟已經是7月13日，當時對手也是教士，這一轟讓他延續連3場敲安，賽後打擊率2成50，上壘率3成32、長打率0.565，攻擊指數（OPS）0.897。

而在小熊隊3A效力的龍今天在對雙城隊3A之戰先發第3棒、一壘手，1局上就敲出二壘安打，也靠隊友二壘打回來得分；3局上的第2打席也敲出二壘安打，帶有1分打點。

龍的後面兩打席是三振、飛球出局，總計4打數2安打、1打點，打擊率來到3成13，上壘率3成91、長打率0.494，而小熊隊3A最終以3：5輸球。

為了備戰明年的世界棒球經典賽，中職會長蔡其昌今天與前旅美球員郭泓志抵達美國，與陳偉殷會合後將展開拜會旅外球員行程，三位台美混血球員卡洛爾、龍以及勇士隊的費爾柴德（Stuart Fairchild）也是拜訪對象。

Corbin Carroll has left the yard 💥 pic.twitter.com/6T0QxlTTXu — MLB (@MLB) 2025年7月10日

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