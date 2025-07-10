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MLB／前明星終結者回大聯盟1天就遭下放 道奇教頭提使用時機

聯合新聞網／ 綜合報導
A.迪亞茲。 美聯社
A.迪亞茲。 美聯社

道奇隊強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天自傷兵名單歸隊並重返先發陣容，道奇隨即下放昨天才升上來的的前明星終結者A.迪亞茲（Alexis Díaz）。葛拉斯諾因肩膀發炎缺陣許久，今天隊釀酒人隊是他自4月28日以來首度登板。

道奇希望靠葛拉斯諾的壓制力結束近期5連敗頹勢，他今天也繳出5局5K，失1分非自責的好投，無奈道奇打線遭釀酒人壓制，終場仍以2：3落敗，葛拉斯諾無關勝敗。

被下放的A.迪亞茲是大都會隊終結者E.迪亞茲（Edwin Díaz）的弟弟。雖然已被道奇從紅人隊交易來將近1個半月，卻尚未在大聯盟替道奇出賽過，本季在小聯盟出賽成績為0勝1敗，防禦率9.64，主投4.2局附帶3K，送出多達7次保送。

道奇昨天將A.迪亞茲拉上大聯盟，道奇以1：3輸給釀酒人，迪亞茲並未獲得出賽機會。賽前道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）提到，在高張力的狀況下不會讓A.迪亞茲登板。A.迪亞茲2022至2024年在紅人累積75次救援成功，曾於2023年入選國聯明星隊。

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葛拉斯諾 道奇

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