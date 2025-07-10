MLB／老虎工具人遞補入選！明星賽5虎將與道奇並列最多
老虎隊目前戰績59勝34敗，暫居全大聯盟第1，今天工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）遞補因傷退出的太空人隊游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）後，老虎入選明星賽的球員人數也與道奇隊並列最多。
麥金斯崔今天成為老虎第5位入選今年全明星賽的球員，使老虎與衛冕軍道奇並列全聯盟最多。老虎入選的5人中，有3位先發野手，包含二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、外野手巴耶茲（Javier Baez）與格林（Riley Greene）。
老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）更被視為先發投手的熱門人選，今天入選的麥金斯崔是一名工具人，能勝任內野各位置與角落外野，目前打擊率為0.283，累積7轟與27分打點，有機會寫下個人新高。
同樣擁有5位明星賽球員的道奇，名單中有大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith），再加上山本由伸與塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）的投手組合。不過山本因明星賽前周日將先發，因此由紅人隊左投艾伯特（Andrew Abbott）遞補。
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