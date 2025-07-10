MLB／「吐了再上」斷藍鳥10連勝 白襪豪瑟：應該是第5次吐

白襪隊今天在主場迎來與藍鳥隊系列賽最終戰，賽前藍鳥已取得2勝對戰優勢，且狹帶10連勝氣勢出擊，沒想到白襪先發豪瑟（Adrian Houser）今日威風八面，用一場7局只失1分的好投，幫助白襪以2：1獲勝，終結藍鳥10連勝。

豪瑟本季表現出色，今天賽後累計先發9場，戰績5勝2敗，防禦率僅1.56。今天首局投完後，他因身體不適，在休息室嘔吐，但吐完後如沒事一般，繼續投球任務，一投就是7局。賽後他受訪表示：「吐完就沒事了，準備好繼續戰鬥。」

這並非豪瑟第1次在場邊嘔吐，他透露：「應該是第5次了，這對我來說不是什麼新鮮事。我賽前就告訴訓練員這可能會發生，吐完真的舒服多了。」白襪靠著四局下奎羅（Edgar Quero）與索沙（Lenyn Sosa）的串聯安打攻下2分奠定勝基，再靠著豪瑟封鎖將比分鎖定在2：1。

白襪派出里歐卓（Jordan Leasure）9局上登板關門，雖2次三振後被敲出安打，但隨即解決最後一名打者，收下本季第2次救援成功。這場勝利也讓白襪終結主場對藍鳥9連敗，也斬斷藍鳥近期的10連勝。

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