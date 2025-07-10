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MLB／洋基DFA兩屆安打王勒梅休 凱許曼：一定會補強2位置

聯合新聞網／ 綜合報導
面堆薪資爆炸卻又傷兵滿員的狀況，凱許曼表示仍會盡力爭取任何可能。 美聯社
面堆薪資爆炸卻又傷兵滿員的狀況，凱許曼表示仍會盡力爭取任何可能。 美聯社

洋基隊近來陷入傷兵困境，先前又傳出先發投手施密特（Clarke Schmidt）需進行手肘韌帶置換手術，導致整季報銷。總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）受訪時坦言，球隊一定會在7月31日交易截止日前補進先發投手，「不一定會有成效，但現在就是時機點。」

除了先發投手外，凱許曼也希望牛棚及內野都能得到補強。洋基多位牛棚投手掛傷號，近期表現也不穩。凱許曼表示：「無論是先發還是牛棚，我們都有人可用，但也需要多點支援。」他日前更指定讓渡（DFA）兩屆安打王勒梅休（DJ LeMahieu）。

凱許曼透露，勒梅休早在季前就表達自己因為傷勢，已無法再守三壘，洋基也未能找到替代人選。

先發輪值除了施密特整季報銷外，王牌柯爾（Gerrit Cole）早在3月就報銷，上季新人王希爾（Luis Gil）預計到7月底才能回歸，今天菜鳥斯萊特勒（Cam Schlittler）初登板迎戰水手隊，主投5.1局失3分，奪下生涯首勝。

另外，洋基財政壓力不小，球隊薪資已超出最高奢侈稅門檻800多萬，任何額外支出都需負擔60%附加稅。儘管老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）表示錢不是問題，但凱許曼仍給出保證：「我會把所有分析完整呈報。」他強調只要市場有機會，仍會全力爭取戰力提升。

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勒梅休 洋基

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