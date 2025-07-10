MLB／吉田正尚傷癒歸隊首戰3安猛打 紅襪橫掃洛磯豪取6連勝

吉田正尚從60人傷兵名單歸隊的第一戰，就繳出3安猛打賞，加上吉歐里托（Lucas Giolito）的優質先發，紅襪隊以10：2戰勝洛磯隊豪取6連勝。

本季的第一次出賽，吉田正尚擔任先發第6棒、指定打擊，2局下首打席就敲出中外野安打，紅襪隊主場球迷也以歡呼聲迎接他。

4局下吉田正尚在三壘有人時敲出的適時安打帶有1分打點，6局下則敲出滾地球出局，8局下再敲出彈到觀眾席的場地規則二壘安打，也開啟紅襪隊單局5分攻勢。

吉田正尚自2024年9月27日以來首次出賽，就繳出4打數3安打、1打點的好成績，彷彿從未離隊；他在去年10月接受右肩關節唇修復手術，透過小聯盟復健賽逐漸找回手感，在今天歸隊。

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）賽前表示，當吉田正尚狀況好又健康時，「他是全聯盟最強的左打之一。他經歷過重大手術，整個過程有不少挫折，但他現在終於回來了。」

柯拉從吉田的打擊練習看出，2023年的擊球感覺又回來了，「他的打擊非常穩健、有耐性，得點圈有人時能把球打出去，我真的很高興他回來了。」

吉田正尚坦言：「老實說，中間有一段時間真的蠻低潮的，但我只想比以前更強地回到球場，我想我做到了。」

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