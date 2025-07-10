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MLB／洋基2轟擊退水手4轟 斯萊特勒初登板賞水手全壘打王2K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基拉上斯萊特勒頂替先發輪值，他的大聯盟初登板投了5.1局，被敲4支安打丟掉3分，拿下生涯首勝。 美聯社
洋基拉上斯萊特勒頂替先發輪值，他的大聯盟初登板投了5.1局，被敲4支安打丟掉3分，拿下生涯首勝。 美聯社

洋基與水手隊之戰合計出現6轟，兩位全壘打王競爭者卻沒參與到，賈吉（Aaron Judge）獲得故意四壞保送打破隊史紀錄，羅利（Cal Raleigh）4打數無安打，還被洋基新人斯萊特勒（Cam Schlittler）K了2次，而洋基最終以9：6贏球拿下3連勝。

洋基隊1局下就靠安打串連攻下3分，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）更是在3局下敲出陽春砲、5局下敲出兩分砲，不斷添加分數，一個人包辦洋基隊4分打點。

賈吉則是2打數1安打，6局下的二壘安打貢獻1分打點，首打席選到四壞保送外，2局下也獲得本季第24次的故意四壞，這是自1955年故意四壞保送列入正式紀錄以來洋基隊史新高，原紀錄是1957年曼托（Mickey Mantle）的23次，而現在才7月。

水手隊則是3局上克勞佛（J.P. Crawford）陽春砲、4局上波蘭柯（Jorge Polanco）陽春砲、6局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）兩分砲、7局上楊恩（Cole Young）兩分砲，不斷追分卻趕不上失分速度。

洋基因施密特（Clarke Schmidt）接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術提前報銷，拉上斯萊特勒頂替先發輪值，他的大聯盟初登板投了5.1局，被敲4支安打丟掉3分，拿下生涯首勝，另有7次三振、2次四壞保送。

斯萊特勒在這場比賽中送出大聯盟生涯首K，是1局上用一記99.6哩（約160.3公里）的速球讓本季全壘打王羅利站著被三振，他在本場的第75球、也是最後一球，再次讓羅利揮棒落空吞K。

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洋基

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