快訊

桃園網美餐廳深夜施工突爆炸 工人全身45％二度燒燙傷雙腳血淋淋

MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保…畫面曝光

MLB／首屆選秀探花逝世 曾創簽約金、季後賽三振數等紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟選秀史上首位探花科爾曼逝世，他曾創下當時隊史最高簽約金紀錄。 美聯社
大聯盟選秀史上首位探花科爾曼逝世，他曾創下當時隊史最高簽約金紀錄。 美聯社

據美聯社報導，大聯盟首屆選秀探花科爾曼（Joe Coleman）今天逝世，享壽78歲。他曾寫下簽約金、季後賽三振數與同期最快升上大聯盟等紀錄，在大聯盟征戰15個球季，共拿下142勝。

大聯盟於1965年展開首屆業餘選秀會，科爾曼首輪第3順位被參議員隊（現遊騎兵隊）選中，當時他的父親為他爭取到7.5萬美元簽約金，寫下隊史紀錄。科爾曼一家還寫下「三代大聯盟」成就，他的父親喬（2人同名）與兒子凱西（Casey Coleman）皆有大聯盟資歷。

科爾曼同時成為大聯盟選秀制度啟用後，首位登上大聯盟的球員，他於1965年9月28日完成初登板。1970年球季結束後，科爾曼被交易至老虎隊，並迎來生涯巔峰。從1971年至1976年間繳出88勝73敗、防禦率3.82的成績。

科爾曼1972年入選明星賽，當年美聯冠軍戰G5對運動家隊狂飆14K，創當時季後賽紀錄，直到1997年才被「穆帥」穆西納（Mike Mussina）的15K打破。退休後科爾曼到數支球隊指導後進，兒子透露：「我遇到很多投手都說，是因為我爸，他們才能成功登上大聯盟。」

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

大聯盟

相關新聞

MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

道奇隊今天打到延長賽第10局以2：3敗給釀酒人隊，苦吞隊史近5年來最長的惡夢6連敗，36歲老將羅哈斯（Miguel Ro...

MLB／大谷翔平明星賽前登板日出爐 依舊是開局投手

道奇隊日本球星大谷翔平第5次先發登板日期出爐，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，美國時間12日（台灣時間13...

MLB／洋基2轟擊退水手4轟 斯萊特勒初登板賞水手全壘打王2K

洋基與水手隊之戰合計出現6轟，兩位全壘打王競爭者卻沒參與到，賈吉（Aaron Judge）獲得故意四壞保送打破隊史紀錄，...

MLB／明星賽啟用電子好球帶 機器人輔助真人主審

美國職棒大聯盟（MLB）宣布，15日明星賽首開先例，啟用電子好球帶系統（ABS），球員可對主審好壞球判決提出挑戰，經檢視...

MLB／吉田正尚傷癒歸隊首戰3安猛打 紅襪豪取6連勝

吉田正尚從60人傷兵名單歸隊的第一戰，就繳出3安猛打賞，加上吉歐里托（Lucas Giolito）的優質先發，紅襪隊以1...

MLB／首屆選秀探花逝世 曾創簽約金、季後賽三振數等紀錄

據美聯社報導，大聯盟首屆選秀探花科爾曼（Joe Coleman）今天逝世，享壽78歲。他曾寫下簽約金、季後賽三振數與同期最快升上大聯盟等紀錄，在大聯盟征戰15個球季，共拿下142勝。 大聯盟於1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。