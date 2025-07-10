MLB／首屆選秀探花逝世 曾創簽約金、季後賽三振數等紀錄

據美聯社報導，大聯盟首屆選秀探花科爾曼（Joe Coleman）今天逝世，享壽78歲。他曾寫下簽約金、季後賽三振數與同期最快升上大聯盟等紀錄，在大聯盟征戰15個球季，共拿下142勝。

大聯盟於1965年展開首屆業餘選秀會，科爾曼首輪第3順位被參議員隊（現遊騎兵隊）選中，當時他的父親為他爭取到7.5萬美元簽約金，寫下隊史紀錄。科爾曼一家還寫下「三代大聯盟」成就，他的父親喬（2人同名）與兒子凱西（Casey Coleman）皆有大聯盟資歷。

科爾曼同時成為大聯盟選秀制度啟用後，首位登上大聯盟的球員，他於1965年9月28日完成初登板。1970年球季結束後，科爾曼被交易至老虎隊，並迎來生涯巔峰。從1971年至1976年間繳出88勝73敗、防禦率3.82的成績。

科爾曼1972年入選明星賽，當年美聯冠軍戰G5對運動家隊狂飆14K，創當時季後賽紀錄，直到1997年才被「穆帥」穆西納（Mike Mussina）的15K打破。退休後科爾曼到數支球隊指導後進，兒子透露：「我遇到很多投手都說，是因為我爸，他們才能成功登上大聯盟。」

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