MLB／大谷翔平明星賽前登板日出爐 依舊是開局投手

道奇隊日本球星大谷翔平第5次先發登板日期出爐，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，美國時間12日（台灣時間13日）隊上巨人隊將是大谷翔平明星賽前最後一次登板。

道奇隊今天以2：3輸給釀酒人隊吞下6連敗，休兵一天後將在美國時間11日起與巨人隊進行三連戰，羅伯茲指出，首戰由梅伊（Dustin May）先發，大谷於第2戰登板，退場後由西恩（Emmet Sheehan）接手，最終戰則交給山本由伸。

大谷本季前4次登板總計投6局，只被擊出4支安打、失1分，防禦率為1.50，累積6次三振、1次保送；雖然前兩次登板都投了2局，但道奇隊並未明確透露這次是否會投到3局，仍採取彈性安排。

大谷今天賽前也進牛棚練投，一共投了26球，並特別加強前一次登板沒有用到的快速指叉球與曲球，目前大谷在大聯盟層級逐步累積投球量，基本上是以「長局數開局投手」的方式在使用。

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