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MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

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MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天有1打點，但道奇仍苦吞6連敗。 法新社
大谷翔平今天有1打點，但道奇仍苦吞6連敗。 法新社

道奇隊今天打到延長賽第10局以2：3敗給釀酒人隊，苦吞隊史近5年來最長的惡夢6連敗，36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）直言：「這種比賽輸球真的很痛。」

5局上2出局滿壘時，道奇隊靠大谷翔平選到保送先馳得點，不過5局下就因為保送、投手犯規加上盜壘及暴傳被追平；7局上則是1出局、二三壘有人時大谷保送形成滿壘，貝茲（Mookie Betts）再以高飛犧牲打取得領先。

然而9局下道奇牛棚失守被扳平，10局上道奇打線連吞3K，而10局下喬里歐（Jackson Chourio）的再見安打終結比賽，道奇隊自2019年4月以來再度苦吞6連敗。

他感嘆地說：「以現在球隊的狀況來看，這種比賽輸掉真的很痛。我們想終止這波連敗，有時候必須靠強硬的打法用球棒打破僵局。今天沒能贏球，真的很不甘心。」

羅哈斯今天敲出2支安打另有1次保送，球隊2分都是他跑回來，他坦言這場比賽讓人感到沮喪，「因為我們沒能贏球。我們現在無法打出最好的棒球，今天真的很想贏。」

道奇三位MVP今天雖然貢獻2分打點，但三人合計11打數都沒敲出安打，其中大谷翔平3打數無安打，有2次三振、2次四壞保送，1分打點；大谷與貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）在與釀酒人的系列賽只敲出4支安打。

羅哈斯表示，球隊整體攻擊端的配合都不太順利，「如果翔平、貝茲、弗里曼能開始發揮，整個球隊就能起飛。但我知道他們都在努力尋求回穩，我們也必須找到團隊得分的方法。」

道奇隊休兵一天後，將在美國時間11日起展開與巨人隊的三連戰，羅哈斯也說，投手群表現得已經很努力，但這1、2分對他們來說是不夠的，「我們必須得更多的分數。就算現在沒有全壘打或長打，也要想辦法得分。」

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大谷翔平 貝茲 道奇

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