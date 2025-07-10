MLB／明星賽啟用電子好球帶 機器人輔助真人主審

美國職棒大聯盟（MLB）宣布，15日明星賽首開先例，啟用電子好球帶系統（ABS），球員可對主審好壞球判決提出挑戰，經檢視之後有可能改判。

這套系統在小聯盟各層級測試4年，今年首度搬上春訓熱身賽，獲得球迷正面評價。大聯盟明星賽首次使用這個電子好球帶的挑戰制度，被視為未來推廣至例行賽的前哨站。

「電子好球帶系統」使用機器人輔助真人主審的好壞球判決，提升真人判決的準確度，使用高速攝影機與電腦運算技術打造鷹眼系統。

僅有投手、捕手與打者這3人可對好壞球提出挑戰，休息室或場上其他球員不得提供意見。挑戰時機必須在捕手完成接球當下。當這3人之中對主審判決有異議的時候，可以輕拍頭部向主審示意挑戰。

進入挑戰之後，球場大螢幕會立即顯示，經由高速攝影機拍攝和電腦圖像模擬下，這顆球的飛行路徑是否通過好球帶。交手隊伍一場比賽各有2次挑戰機會，挑戰成功可以保留使用，挑戰失敗即喪失1次機會。

大聯盟統計，今年春訓熱身賽使用電子好球帶下，平均每場有4.1次挑戰好壞球判決，其中52.2%結果改判。每次挑戰為球賽增加13.8秒，整體而言對比賽時間影響不大。

今年大聯盟明星賽15日（台灣時間16日）在亞特蘭大勇士主場舉行。

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