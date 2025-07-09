MLB／洋基賈吉和水手羅利同場炸裂 布恩：兩邊都習以為常
洋基與水手隊今天展開系列賽，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第34轟，水手重砲捕手羅利（Cal Raleigh）也回應第36轟，洋基終場仍以10：3贏球。
前4局雙方都沒攻下分數，5局下培拉薩（Oswald Peraza）敲出帶有1分打點的安打，幫助洋基先馳得點。6局下「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）扛出3分砲，捕手威爾斯（Austin Wells）再轟2分砲，取得6：0領先。
7局下賈吉敲出陽春砲，本季第34轟出爐，隨後洋基再靠安打串聯攻進3分，7局打完取得10：0領先。8局上水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）敲長打先追回1分，羅利再補上2分砲，本季累積36轟仍是全壘打王，但水手終場以7分之差吞敗。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時談到賈吉和羅利同場開轟，「我想雙方早就習以為常了，習慣看到他們開轟、在記分板上加分。這時候他們都累積到30幾轟，說明他們正在經歷多麼特別的一個賽季。」
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