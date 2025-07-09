MLB／上一個對道奇12K是「天使大谷」釀酒人新人與大谷互相稱讚

釀酒人隊23歲火球大物米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天面對道奇隊，只被大谷翔平敲陽春砲失掉1分，全場主投6局狂飆12K，上一位對道奇單場12K的投手是2023年6月22日的天使隊「投手大谷」。

這只是米蕭洛斯基大聯盟生涯第5場先發，最快球速達101.6英里（約163.5公里），但真正令人驚豔的是他的變化球，12次三振中，3次靠速球、7次曲球、滑球與變速球各1次。米蕭洛斯基製造出21次揮空，創生涯新高，也創下釀酒人本季單場紀錄。

釀酒人牛棚柯尼格（Jared Koenig）、烏里貝（Abner Uribe）與梅吉爾（Trevor Megill）合力封鎖剩下3局，幫助釀酒人以3：1贏球。全場釀酒人投手平均速球達99.3英里，追平2021年大都會隊創下的最快平均速球紀錄（2015年有Statcast紀錄以來）。

大谷翔平賽後稱讚米蕭洛斯基：「他的球威真的很好，對好球帶很有侵略性，但我最印象深刻的是他的控球能力。」

談到開局全壘打，大谷表示：「跟平常一樣，沒特別的改變，就是針對好球揮棒，無論什麼球路，只要對好球用力揮棒，盡量避開難打的球。雖然說起來很簡單，但我覺得事實就是如此。」

米蕭洛斯基首打席被大谷敲全壘打，第2次交手用三振復仇，他賽後受訪時談到面對大谷，「對手可是大谷，被打真的完全不意外。能親眼看到他揮棒，我只能說真的太厲害了。也因為這樣，反而燃起我的鬥志，下個打席能三振他，是重要的轉捩點，當下我只有一個想法，就是從這開始反撲。」

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