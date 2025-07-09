MLB／天使古巴強打傷後復出 坦言膝蓋依舊不適卻扛先發三壘

天使隊三壘手孟卡達（Yoan Moncada）因右膝發炎缺陣五週後，於週二晚間對上遊騎兵隊的比賽中正式從傷兵名單中回歸，球隊期望他的復出能帶來提振。總教練蒙哥馬利（Ray Montgomery）也直言：「他在三壘跟打線上都能帶給我們安定感。」

30歲的孟卡達是一名左右開弓的打者，在6月2日進入傷兵名單前，總計出賽30場，打擊率為0.237，OPS達0.841，累積6支全壘打、6支二壘安打與19分打點。他同時也2024年世界棒球12強賽的古巴隊國手。

談到如何使用孟卡達，天使代總教練蒙哥馬利表示，將會保守運用。 美聯社

天使代理教頭蒙哥馬利表示：「我們都看到了，也知道他對我們有多重要，我很高興他回來了」不過孟卡達當被問到膝蓋是否仍有些不適時，他卻坦言：「我還不是百分之百恢復，但膝蓋已經沒那麼糟了。」

談到孟卡達的傷勢，蒙哥馬利則說：「整體來說，我們會採取較保守的做法，我們下週有四天的休息時間。」而孟卡達今天對陣遊騎兵的比賽中先發上陣，鎮守三壘，不過他4個打數沒有安打，終場遊騎兵以13：1大比分擊敗天使。

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