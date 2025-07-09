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MLB／釀酒人大物狂飆12K封鎖道奇 克蕭吞敗仍大讚他：控球好

聯合新聞網／ 綜合報導
米肖洛斯基今天威風八面，主投六局狂飆12K，技壓道奇老將克蕭。 路透
米肖洛斯基今天威風八面，主投六局狂飆12K，技壓道奇老將克蕭。 路透

今天道奇隊作客釀酒人隊主場，上演「老少對決」，道奇派出陣中37歲塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）面對釀酒人23歲火球大物米肖洛斯基（Jacob Misiorowski），最終由米肖洛斯基以6局失1分好投技壓克蕭奪勝，賽後克蕭也給予高度讚賞。

雖然克蕭吞下本季首敗，但投球內容並不差，他今天主投6局，僅在第四局遭遇亂流，失掉2分責失，沒想到米肖洛斯基更猛，先發6局狂飆12K，只被大谷翔平打出全壘打，失掉了唯一1分，他也追平塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），成為隊史第2位在5局就飆出12K的投手。

克蕭今天雖然繳出六局失2分好投，無奈隊友遭到米肖洛斯基封鎖。 美聯社
克蕭今天雖然繳出六局失2分好投，無奈隊友遭到米肖洛斯基封鎖。 美聯社

克蕭賽後大大讚賞這位火球新秀：「他所有的一切，最突出的就是速度，但他還有4個球種，而且都能夠控制得很好。老實說，我不知道打者該怎麼面對他。」

米肖洛斯基今天直球均速來到99.7英哩，而克蕭直球均速則是89.6英哩，快了超過10英哩，甚至米肖洛斯基的武器庫中，還有均速94.6英里的滑球與均速92.2英里的變速球，都比克蕭的直球來得快。

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克蕭

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