快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

MLB／巨人金手套鐵捕敲再見場內轟！寫下近百年未見超狂紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人捕手貝利在今天敲出再見場內全壘打，上次有捕手達成這項成就已是近百年前的事了。 路透
巨人捕手貝利在今天敲出再見場內全壘打，上次有捕手達成這項成就已是近百年前的事了。 路透

巨人隊今日在主場上演驚天逆轉戲碼，九局下半由捕手貝利（Patrick Bailey）敲出難得一見的再見場內全壘打，幫助球隊從1：3落後翻盤，以4比3擊敗費城人，搶下系列賽勝利，接下來將力拚橫掃對手。

大聯盟自2016年以來再度出現再見場內全壘打，更是巨人自2013年以來首次。本場比賽前段，巨人先發投手瑞伊（Robbie Ray）在六局遭到坎普（Otto Kemp）敲出二壘安打追平比數後退場。七局上，費城人在靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）擊出2分砲，幫助球隊以3：1超前。

帶著領先進入到最後半局，費城人派出羅瑪諾（Jordan Romano）上場關門。但他製造了一三壘有人的局面。貝利上場鎖定第一球，球擊中右中外野磚牆的牆頭，球彈的幅度之大就連外野手都無法判斷，由於無法第一時間處理好，貝利便掌握機會奔回本壘向費城人說再見。

據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，貝利這一轟是自1926年的泰特（Bennie Tate）以來，再度有捕手打出再見場內全壘打。這發史詩級的再見轟也幫助巨人延續氣勢，近7戰取得6勝，反觀費城人在舊金山表現低迷，近21戰吞下18敗，目前與大都會並列國聯東區第1。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

巨人 費城人

相關新聞

MLB／大谷翔平第31轟寫隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

道奇隊日本球星大谷翔平今天首局首打席開轟，這發本季第31轟創下隊史明星賽前最多轟紀錄，卻也打開釀酒人隊「怪物新人」的開關...

MLB／釀酒人大物狂飆12K封鎖道奇 克蕭吞敗仍大讚他：控球好

今天道奇隊作客釀酒人隊主場，上演「老少對決」，道奇派出陣中37歲塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）面對釀酒人23歲火球大物米肖洛斯基（Jacob Misiorowski），最終由米肖洛斯基

MLB／巨人金手套鐵捕敲再見場內轟！寫下近百年未見超狂紀錄

巨人隊今日在主場上演驚天逆轉戲碼，九局下半由捕手貝利（Patrick Bailey）敲出難得一見的再見場內全壘打，幫助球隊從1：3落後翻盤，以4比3擊敗費城人，搶下系列賽勝利，接下來將力拚橫掃對手。

MiLB／鄧愷威持續好表現！5.2局狂飆9K問天吞敗

舊金山巨人隊3A投手鄧愷威昨天獲選小聯盟3A單周最佳投手，今天先發再度展現三振功力，5.2局投出9K，失掉1分責失分、吞下敗投。 舊金山巨人隊3A今天與洛杉磯天使隊3A交手，巨人隊先發投手鄧愷威

MLB／千賀滉大周六復出迎戰皇家 及時補上大都會投手缺口

大都會隊總教練門多薩（Carlos Mendoza）今日宣布，日籍王牌投手千賀滉大將脫離傷兵名單，預計於周六對皇家隊的比賽先發登板，為傷兵頻傳的投手群帶來幫助。 大聯盟官網記者狄柯摩（Antho

MiLB／鄭宗哲生涯最晚首轟出爐 李灝宇單場雙長打

海盜隊3A台灣好手鄭宗哲在本季第58場出賽，終於敲出今年首轟，也幫助球隊以8：1戰勝勇士隊3A；老虎隊3A的李灝宇則有單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。