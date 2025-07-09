MLB／巨人金手套鐵捕敲再見場內轟！寫下近百年未見超狂紀錄

巨人隊今日在主場上演驚天逆轉戲碼，九局下半由捕手貝利（Patrick Bailey）敲出難得一見的再見場內全壘打，幫助球隊從1：3落後翻盤，以4比3擊敗費城人，搶下系列賽勝利，接下來將力拚橫掃對手。

大聯盟自2016年以來再度出現再見場內全壘打，更是巨人自2013年以來首次。本場比賽前段，巨人先發投手瑞伊（Robbie Ray）在六局遭到坎普（Otto Kemp）敲出二壘安打追平比數後退場。七局上，費城人在靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）擊出2分砲，幫助球隊以3：1超前。

PATRICK BAILEY



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帶著領先進入到最後半局，費城人派出羅瑪諾（Jordan Romano）上場關門。但他製造了一三壘有人的局面。貝利上場鎖定第一球，球擊中右中外野磚牆的牆頭，球彈的幅度之大就連外野手都無法判斷，由於無法第一時間處理好，貝利便掌握機會奔回本壘向費城人說再見。

據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，貝利這一轟是自1926年的泰特（Bennie Tate）以來，再度有捕手打出再見場內全壘打。這發史詩級的再見轟也幫助巨人延續氣勢，近7戰取得6勝，反觀費城人在舊金山表現低迷，近21戰吞下18敗，目前與大都會並列國聯東區第1。

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