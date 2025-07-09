MiLB／鄧愷威持續好表現！5.2局狂飆9K問天吞敗

舊金山巨人隊3A投手鄧愷威昨天獲選小聯盟3A單周最佳投手，今天先發再度展現三振功力，5.2局投出9K，失掉1分責失分、吞下敗投。

舊金山巨人隊3A今天與洛杉磯天使隊3A交手，巨人隊先發投手鄧愷威展現三振功力，1局下雖有被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，2局讓打者3上3下，3局下1人出局後投出觸身球保送，接著連飆2次三振、凍結對手攻勢。

鄧愷威4局下有狀況，被首名打者敲出三壘打，接著再被敲出安打失分，但及時回穩，連抓3個出局數、沒有擴大失分危機，5局下也讓對手3上3下，6局下2人出局後被敲出二壘打後退場。

鄧愷威今天總計用86球投5.2局，被敲出4支安打，投出9次三振，失掉1分責失分，球隊終場以0比2吞敗，鄧愷威吞下個人本季第2敗，賽後防禦率4.18。

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