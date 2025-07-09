MLB／千賀滉大周六復出迎戰皇家 及時補上大都會投手缺口
大都會隊總教練門多薩（Carlos Mendoza）今日宣布，日籍王牌投手千賀滉大將脫離傷兵名單，預計於周六對皇家隊的比賽先發登板，為傷兵頻傳的投手群帶來幫助。
大聯盟官網記者狄柯摩（Anthony DiComo）透露，千賀本場出賽將不受投球數限制。他日前因右腿腿後肌一級拉傷缺陣超過1個月，期間進行復健與調整訓練，上周完成牛棚練投，此前在小聯盟復健賽最後一場將投球數提升至68球。
千賀健康時對大都會戰力貢獻極大，本季已繳出7勝3敗、防禦率1.47的優異成績，累計投球73.2局。同時大都會本季深受投手傷兵困擾，除千賀之外，目前有12位投手仍在傷兵名單上，千賀的回歸有望適時補上戰力缺口。
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