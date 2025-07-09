MLB／洋基奇森姆因傷無法守三壘 自評在二壘是「精英球員」

洋基隊近期守備陷入困境，總教練布恩（Aaron Boone）宣布，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）將重返二壘，擔任球隊每日先發二壘手。27歲的奇森姆4月因斜腹肌拉傷進入傷兵名單，6月初復出後改守三壘，但近期守備狀況不穩，4場比賽發生3次傳球失誤，

日前對大都會隊的比賽，奇森姆被安排休息，他透露，3周前在三壘傳球時傷到右肩，影響表現。布恩指出，「我仍認為他在二壘和三壘都打得不錯，不過這一周他在三壘的表現有些掙扎，我相信部分是因為他身體不適，讓他移防到中線，對他和球隊都比較有利。」

奇森姆開季是洋基固定二壘手，受傷前30場皆守二壘。不過球隊仍在他復出後請他去守三壘，主要是為了讓老將勒梅修（DJ LeMahieu）維持在先發陣容。不過奇澤姆並未因守備位置降低打擊表現，復出後29場比賽打出.308/.380/.589的成績，貢獻8轟與4次盜壘。

奇森姆自信地說：「我守二壘時是有精英級防守、長打與速度快的球員。」勒梅修雖打擊回穩，但因年紀與傷勢影響，守備範圍有限，不過布恩暫時沒讓勒梅修守三壘的計畫：「以他目前的狀況來說，會是個挑戰。」未來三壘將由年輕內野手佩拉薩（Oswald Peraza）頂替。

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