快訊

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

保證底薪4萬騙人到柬埔寨行詐！她臉書PO廣告「沒賺到錢」反被判刑3年2月

MLB／洋基奇森姆因傷無法守三壘 自評在二壘是「精英球員」

聯合新聞網／ 綜合報導
奇森姆雖無法守三壘，但對自己的二壘守備有信心。 美聯社
奇森姆雖無法守三壘，但對自己的二壘守備有信心。 美聯社

洋基隊近期守備陷入困境，總教練布恩（Aaron Boone）宣布，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）將重返二壘，擔任球隊每日先發二壘手。27歲的奇森姆4月因斜腹肌拉傷進入傷兵名單，6月初復出後改守三壘，但近期守備狀況不穩，4場比賽發生3次傳球失誤，

日前對大都會隊的比賽，奇森姆被安排休息，他透露，3周前在三壘傳球時傷到右肩，影響表現。布恩指出，「我仍認為他在二壘和三壘都打得不錯，不過這一周他在三壘的表現有些掙扎，我相信部分是因為他身體不適，讓他移防到中線，對他和球隊都比較有利。」

奇森姆開季是洋基固定二壘手，受傷前30場皆守二壘。不過球隊仍在他復出後請他去守三壘，主要是為了讓老將勒梅修（DJ LeMahieu）維持在先發陣容。不過奇澤姆並未因守備位置降低打擊表現，復出後29場比賽打出.308/.380/.589的成績，貢獻8轟與4次盜壘。

奇森姆自信地說：「我守二壘時是有精英級防守、長打與速度快的球員。」勒梅修雖打擊回穩，但因年紀與傷勢影響，守備範圍有限，不過布恩暫時沒讓勒梅修守三壘的計畫：「以他目前的狀況來說，會是個挑戰。」未來三壘將由年輕內野手佩拉薩（Oswald Peraza）頂替。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

洋基

相關新聞

MLB／大谷翔平第31轟寫隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

道奇隊日本球星大谷翔平今天首局首打席開轟，這發本季第31轟創下隊史明星賽前最多轟紀錄，卻也打開釀酒人隊「怪物新人」的開關...

MLB／狄佛斯在巨人也能搞事？傳奇名將爆料放鳥守備練習

據美媒報導，巨人隊傳奇球星克拉克（Will Clark）爆料，球隊曾安排他協助新加盟的前紅襪隊明星強打狄佛斯（Rafael Devers），目的是希望他適應一壘位置，但對方連續3天不見蹤影，讓克拉克很

MLB／山本由伸退出明星賽 對大谷投觸身球的蘇亞雷斯遞補塞爾

大聯盟今天公布明星賽人選異動，道奇日本王牌山本由伸退出，由紅人隊26歲投手艾伯特（Andrew Abbott）遞補，另外...

MLB／洋基奇森姆因傷無法守三壘 自評在二壘是「精英球員」

洋基隊近期守備陷入困境，總教練布恩（Aaron Boone）宣布，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）將重返二壘，擔任球隊每日先發二壘手。27歲的奇森姆4月因斜腹肌拉傷進入傷兵名單，6月初復出

MiLB／李灝宇3A單場2支二壘打 陳柏毓2A先發吞敗

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇維持好手感，今天單場2安都是二壘打，近期連4場出賽敲安；匹茲堡海盜隊投手陳柏毓在2A先發3...

MLB／不再受傷勢困擾 海盜克魯茲以更好狀態迎接全壘打大賽

海盜隊外野手克魯茲（Oneil Cruz）今天宣布，他將參加本屆全壘打大賽，成為第5位確認參加這項賽事的球員，其他4位分別是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、水手隊羅利（Cal Ral

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。