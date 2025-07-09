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MLB／山本由伸退出明星賽 對大谷投觸身球的蘇亞雷斯遞補塞爾

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅人隊26歲先發左投艾伯特與教士蘇亞雷茲遞補進明星賽。 截圖自大聯盟官方X
紅人隊26歲先發左投艾伯特與教士蘇亞雷茲遞補進明星賽。 截圖自大聯盟官方X

大聯盟今天公布明星賽人選異動，道奇日本王牌山本由伸退出，由紅人隊26歲投手艾伯特（Andrew Abbott）遞補，另外曾因對大谷翔平投出觸身球引起爭議的教士火球終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）也遞補入選。

山本由伸昨天先發登板僅投0.2局失5分（3分責失），而道奇隊預計安排他在美國時間13日再次登板，因此總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天賽後就指出，山本恐怕投不了15日舉行的明星賽。

山本由伸因休息天數不足退出明星賽。 法新社
山本由伸因休息天數不足退出明星賽。 法新社

大聯盟今天也公布由艾伯特遞補山本退出的空缺，本季出賽15場拿下7勝1敗，投83.1局，送出78次三振，防禦率2.15。

另外，勇士隊投手塞爾（Chris Sale）因肋骨骨裂進入60天傷兵名單，因此空額由蘇亞雷斯補進，他在今年因為對大谷翔平投出觸身球，被認定有報復性質曾遭到禁賽，不過本季40場出賽拿下25次救援成功是大聯盟最多。

美聯則是紅襪隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）因右大腿四頭肌拉傷進傷兵，退出今年明星賽，由光芒隊三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）頂替，本季卡米奈羅打擊率2成52，有21轟、57分打點。

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大聯盟 大谷翔平 山本由伸 明星賽

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