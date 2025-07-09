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MiLB／李灝宇3A單場2支二壘打 陳柏毓2A先發吞敗

中央社／ 台北9日電
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇維持好手感，今天單場2安都是二壘打，近期連4場出賽敲安；匹茲堡海盜隊投手陳柏毓在2A先發3局挨1轟共失9分、承擔敗投。

美國職棒小聯盟賽事老虎隊3A與堪薩斯市皇家3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守二壘，李灝宇1局上吞下三振，2局上敲出二壘打，靠著下一棒隊友開轟跑回分數。

李灝宇3局上、5局上都敲出右外野方向飛球出局，6局上吞下三振，8局上敲出右外野方向二壘打，但隊友沒有延續攻勢。老虎隊終場以12比8搶勝。

李灝宇總計6打數敲出2支安打都是長打，吞下2次三振有1得分，賽後打擊率2成48，本季目前為止累積11支二壘打。

匹茲堡海盜隊2A與紐約大都會2A交手，海盜隊由台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓1局下就有狀況，先連續被敲出2支安打，1人出局後再被柯立福（Ryan Clifford）敲出3分砲。

2局下1人出局後，陳柏毓連續被敲出2支安打，隊友守備也沒有幫忙出現失誤，陳柏毓隨後再被敲出安打、失掉2分。

陳柏毓3局下2人出局後再有狀況，連續被敲出5支安打，包括2支長打，總計失掉4分，3局投完球隊3比9落後時退場。

陳柏毓總計用65球投3局，被敲出11支安打，包括1發全壘打，失掉9分都是責失分，球隊終場以3比16吞敗，陳柏毓吞下個人本季第7敗，賽後防禦率5.53。

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李灝宇 海盜 老虎 陳柏毓

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