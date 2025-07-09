MLB／不再受傷勢困擾 海盜克魯茲以更好狀態迎接全壘打大賽
海盜隊外野手克魯茲（Oneil Cruz）今天宣布，他將參加本屆全壘打大賽，成為第5位確認參加這項賽事的球員，其他4位分別是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、水手隊羅利（Cal Raleigh）、國民隊伍德（James Wood）與雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）。
「我真的非常開心，因為這是我喜歡做的事。」克魯茲在受訪時說道，「我喜歡把球打得很遠，我想我會非常享受。」26歲的克魯茲以強大力量聞名，今年5月25日，他對上釀酒人隊的比賽中，擊出擊球初速高達122.9英里的全壘打，創下Statcast系統10年來最快紀錄。
克魯茲生涯單季最多全壘打紀錄為2024年的21支，目前他正朝著刷新個人紀錄邁進，今年已在80場比賽中敲出15轟，「其實他們這幾年一直想邀我參加全壘打大賽，但去年我才從腳踝傷勢中復出，身體狀況還沒恢復到最好，但現在我感覺不錯。」
「我等不及看到他開轟了。」海盜教頭凱利（Don Kelly）說道，「看過他去年和前年的打擊練習後，他的實力會讓人感覺球場變小了。真的替他感到興奮，這是他值得擁有的機會。」雖然克魯茲本季打擊率只有0.203，但以28次盜壘暫居國聯盜壘王。
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