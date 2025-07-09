MLB／大谷翔平第31轟寫隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

道奇隊日本球星大谷翔平今天首局首打席開轟，這發本季第31轟創下隊史明星賽前最多轟紀錄，卻也打開釀酒人隊「怪物新人」的開關，米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）對道奇先發6局狂飆12次三振，而道奇隊也以1：3輸球，慘吞5連敗。

大谷翔平作為第1棒、指定打擊，面對米蕭洛斯基的首打席在2好0壞後，將曲球轟到中外野，飛行距離431呎（約131.4公尺），擊球初速為108.4哩（約174.5公里）。

這是大谷翔平本季第9支首局首打席全壘打，也是31歲後的第一轟，超越了去年由大谷本人以及2019年貝林傑（Cody Bellinger）所締造的30轟，成為道奇隊全明星賽前最多轟新紀錄；同時也讓他得分來到88分，刷新國家聯盟上半季最高得分。

釀酒人怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）對道奇先發6局狂飆12次三振。 路透

只不過道奇隊接下來再也無法從米蕭洛斯基手中拿下分數，米蕭洛斯基被大谷敲出全壘打後，連續投出5次三振，最終以91球投完6局，締造12次三振的生涯新高，其中1K賞給大谷，被敲4支安打僅失1分，最快球速來到102.4哩（約164.8公里）。

而釀酒人隊也在4局下靠安打串連，康崔拉斯（William Contreras）、喬里歐（Jackson Chourio）敲安後，馮恩（Andrew Vaughn）、柯林斯（Isaac Collins）的安打各有1分打點，超前比數。

道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）雖然投出6局失2分的優質先發，卻吞下本季首敗、中斷個人4連勝。

大谷翔平今天則是3打數1安打、1打點，首打席開轟後，3局上遭到三振、4局上選到保送，8局上則敲出滾地球出局，打擊率下降到2成81。

Shohei's 31st homer sets a new franchise record for most home runs before the All-Star break! pic.twitter.com/cEf0T5JKjt — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年7月8日

Simply sensational stuff from Jacob Misiorowski! 👏 pic.twitter.com/yl9KPhsznl — MLB (@MLB) 2025年7月9日

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