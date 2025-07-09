MLB／狄佛斯在巨人也能搞事？傳奇名將爆料放鳥守備練習

據美媒報導，巨人隊傳奇球星克拉克（Will Clark）爆料，球隊曾安排他協助新加盟的前紅襪隊明星強打狄佛斯（Rafael Devers），目的是希望他適應一壘位置，但對方連續3天不見蹤影，讓克拉克很是不滿。

61歲的克拉克自1986年登上大聯盟，生涯經歷15個球季，有超過一半的時間待在巨人，曾6度獲選明星賽，可說是巨人的大前輩。不過新同學狄佛斯卻放他鴿子。克拉克在《Deuces Wild》節目上說道：「周五、周六、周日，他完全沒有出現，甚至連打擊練習都沒參加。」

由於紅襪休賽季簽下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），要求狄佛斯改打DH，後又因卡薩斯（Triston Casas）受傷要他守一壘，導致狄佛斯與球團出現衝突，最終被交易到巨人。克拉克猜測，狄佛斯之所以缺席，可能是因為那個周末巨人正好要對上老東家。

克拉克認為，狄佛斯是不想在風波之後，又站在紅襪主場的一壘練習，「他不想面對媒體的一些煩心事，我完全能理解。」不過克拉克也放下狠話，下次不會讓狄佛斯這麼好過，「狄佛斯，下次我回去時，最好給我站在一壘上，就算要我拽著你的脖子，你也得上去。」

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