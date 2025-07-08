MiLB／林盛恩新人聯盟敲追平3分砲 本季第2轟出爐

旅美辛辛那提紅人隊投打二刀好手林盛恩今天以打者身分在新人聯盟出賽，3局下敲出個人本季第2轟、為追平比數3分砲，紅人隊終場仍以15比10擊敗芝加哥白襪隊。

美國職棒新人聯盟賽事紅人隊今天與白襪隊交手，紅人隊台灣19歲好手林盛恩先發打1棒、指定打擊；林盛恩1局下吞下三振，3局下球隊0比3落後、壘上有人時開轟，一棒幫助球隊扳平比數。

林盛恩4局下敲出左外野方向飛球出局，6局下敲出中外野方向飛球出局，7局下選到四壞保送上壘，8局下敲出左外野方向飛球出局。

林盛恩今天總計5打數敲出1轟，貢獻3分打點，選到1次保送、吞下1K，賽後打擊率1成54；今天比賽是打擊戰，兩隊都敲出雙位數安打，紅人隊團隊16安攻勢串聯、拿下勝利。

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