MLB／扳倒11戰10勝的太空人！守護者總算終止10連敗低潮

守護者隊今日作客太空人主場，賽前寫下10連敗的守護者面對近況火熱的太空人，雖然比賽中途錯失4分領先，但後續穩住陣腳並成功以7：5奪勝，終止了球隊近13年來最大的連敗低潮。

比賽前段，守護者靠著關（Steven Kwan）與拉米瑞茲（José Ramírez）的適時安打與全壘打，取得4比0領先。不過，五局下半太空人展開猛烈反攻，特拉梅爾（Taylor Trammell）轟出3分砲，巴瑞德斯（Isaac Paredes）也補上1發陽春砲，讓比分追平為4：4。

關鍵出現在六局上半，羅奇歐（Brayan Rocchio）在2出局情況下，擊出一支左外野邊線的二壘安打，打下2分，幫助守護者重新奪回領先。雖然費斯塔（Matt Festa）在六局下被陽春砲狙擊被追回到1分差，但牛棚投手在第七、第八局接力壓制太空人打線，維持住1分領先。

最終守護者靠著弗萊（David Fry）補上1支陽春砲，以及終結者克拉塞（Emmanuel Clase）成功關門，順利摘下本季第19次救援成功，鎖定勝果，擊敗近11場比賽贏得10場的美西龍頭太空人，也幫助團隊終止13年來首見的10連敗。

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