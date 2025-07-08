MLB／藍鳥掀起9連勝高潮居分區龍頭 狠甩洋基3.5場勝差

藍鳥隊今天作客美聯中區爐主白襪隊，在團隊3支全壘打助威下，以8：4踢館成功，取得隊史自2015年以來首次的9連勝紀錄，同時鞏固自己的美東龍頭寶座，目前與第2名的洋基隊勝差來到3.5場。

此役藍鳥外野手洛普費多（Joey Loperfido）、盧克斯（Nathan Lukes）與巴傑（Addison Barger）分別開轟，再加上先發貝里歐斯（Jose Berrios）繳出6局僅失1分的好投，順利拿下本季第5勝，幫助藍鳥奪勝，同時他對白襪累積戰績為16勝11敗。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）透露，本季隊上教練組經常深夜開會，重整打線與替補策略，使攻擊面更加多元。此次9連勝不只是明星球員的表現，而是從上到下的團體努力。

藍鳥目前戰績53勝38敗，在美聯東區暫居龍頭，並追平1985與1992年寫下的隊史在全明星賽前最多勝的紀錄。貝里歐斯稱讚道：「每個人都有所貢獻，團結才是持續勝利的關鍵。」若明日再下一城，藍鳥就可一口氣收下連5次系列賽勝利。

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