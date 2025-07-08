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MLB／失望自己開賽就給道奇挖洞 山本由伸：想拿出有責任感的投球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸先發0.2局失5分被打爆退場，賽後自省是糟糕的一戰。 美聯社
山本由伸先發0.2局失5分被打爆退場，賽後自省是糟糕的一戰。 美聯社

道奇隊今天以1：9不敵釀酒人隊，日籍投手山本由伸先發0.2局失5分被打爆退場，賽後自省是糟糕的一戰，帶給隊友守備負擔，「真的很失望自己輸掉今天的比賽，希望可以更有責任感地去投球。」

山本過去的最短局數先發，就是來到大聯盟後的初登板，去年在首爾海外賽對教士隊1局失5分，今天改寫紀錄，僅撐0.2局，正好面對釀酒人打線一輪，只抓下兩個出局數，被敲4安打、失5分（責失3分），包括馮恩（Andrew Vaughn）的三分砲，有2次保送、沒有三振，賽後防禦率為2.77。

山本賽後表示，自己今天的狀況不算好、但也不算差，挨轟的那一球希望壓低球路，卻投到偏高的位置被掌握住，「加上前面也保送了跑者，所以造成重傷害，我自己有很多需要反省的地方。」被問到今天的控球出了什麼問題，山本表示還不確定，必須看影片檢討後才知道。

山本挨轟後繼續被敲安打、保送，德賓（Caleb Durbin）在一、二壘有人打席打向游擊，又是一次結束該半局危機的機會，但游擊手貝茲（Mookie Betts）傳一壘卻出現失誤，讓釀酒人再跑回1分，蒙納斯塔瑞歐（Andruw Monasterio）安打攻下第5分，山本無意責怪貝茲的失誤，「在那之前，我自己的投球節奏就很糟，讓隊友不好守備。」

道奇賽前處於3連敗，山本坦言很渴望這場勝利，卻從一開賽就帶給球隊麻煩，讓他對自己感到更加失望。媒體提到這是他確定進入明星賽後的第一場先發，山本表示，其實並沒有想到進入明星賽的事，只是很單純很遺憾沒能幫助球隊止敗，「我希望可以更有責任感地投球。」

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