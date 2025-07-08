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MiLB／鄧愷威獲選3A單周最佳投手！ 巨人記者：比我想像中好

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威獲選巨人3A所屬聯盟單周最佳投手。截圖自SFGProspects X
鄧愷威獲選巨人3A所屬聯盟單周最佳投手。截圖自SFGProspects X

效力巨人隊3A的台灣投手鄧愷威上場先發面對響尾蛇隊3A主投5局狂飆11K，狀況極佳，今天獲選小聯盟3A單周最佳投手。雖然這場比賽只是鄧愷威本季第2場先發，不過連同上次出賽，鄧愷威近2場先發主投9局，就狂飆19K，只被敲出1支安打，投出4次保送，1分未失。

小聯盟今天公布3A單周最佳球員，鄧愷威在所屬的太平洋岸聯盟獲得最佳投手，此外，同為巨人3A的隊友盧西亞諾（Marco Luciano）則獲得最佳打者，同隊2人包辦該聯盟單周最佳投手、打者。

本季鄧愷威在3A出賽22場，主投41.2局，失掉21分責失，送出66次三振與15次四壞保送，另有3次觸身球，防禦率4.54，被上壘率1.15，被打擊率0.209，K9值是極高的14.26，也是旅美生涯新高，BB9則為3.24。

有球迷在X上詢問巨人隨隊記者楊恩（Jeff Young）對於鄧愷威與盧西亞諾的看法，楊恩表示盧西亞諾有守過游擊的經驗，或許可以讓他試試看二壘，對於鄧愷威則回覆：「我得好好研究他的數據，他投得比我想像中好。」

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巨人 鄧愷威

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