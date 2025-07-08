MLB／道奇超級工具人進傷兵名單 接替大谷吞敗的年輕左投遭下放

道奇隊今天賽前宣布，33歲工具人赫南德茲（Kike Hernandez）被放進10天傷兵名單，另外左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）前天吞敗後，今天遭到下放。

昨天道奇遭太空人隊系列賽3戰橫掃，教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後透露今天會有人員異動。赫南德茲進傷兵名單後，道奇拉上28歲外野手奧特曼（James Outman），他今天面對釀酒人隊將擔任先發第9棒。本季奧特曼只在大聯盟出賽9場，打擊三圍.125/.222/.375，他在3A出賽70場，打擊三圍.289/.378/.592，累積20轟和74分打點。

遭到下放的羅布列斯基前天在3局上接替「投手大谷」投球，不過他主投4.2局丟5分，包含4分責失，吞下敗投。道奇另將40人名單外的的火球男費南德茲（Julian Fernández）拉上大聯盟，同時將日前從洋基隊讓渡名單簽下的內野手亞歷山大（CJ Alexander）指定讓渡（DFA）。

被放進傷兵名單的赫南德茲是道奇超級工具人，道奇數次在比分大幅落後時派他登板投球。本季目前累計登板5場，投5.1局，有1次三振，防禦率15.19。他在投球時會佩戴投手專用的特殊頭盔，是他登板的一大特色。

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