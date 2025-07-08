MLB／達比修本季初登板3.2局飆5K 台美混血卡洛爾當第1K苦主

教士隊38歲老將達比修有的本季初登板，今天面對響尾蛇隊先發3.2局失2分，本季第1K賞給台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），卡洛爾則在第二次對決中敲安，也是手腕骨裂回歸後的第一支安打。

達比修因右肘發炎今年一直躺在傷兵名單，今天終於在大聯盟演出本季初登板，先發3.2局共用63球，被敲3安打、失2分，有5次三振、3次保送。

達比修一開賽面對卡洛爾，74.2哩曲球釣到他出棒揮空遭到三振，培多默（Geraldo Perdomo）擊出游擊方向滾地球出局，再面對古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）飆K。

達比修第二局開始遭遇亂流，以保送開局，隨後被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）二壘打攻陷掉分，第三局則是卡洛爾二壘打、古瑞爾一壘打串連再失血。

達比修第4局面對麥肯（James McCann）、亞歷山大（Blaze Alexander）再飆K功，響尾蛇打線進入第三輪，教士決定換投，達比修將一壘有人局面交到同胞後輩松井裕樹手中，讓卡洛爾擊出中外野飛球遭到接殺。

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