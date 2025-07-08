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MLB／雙城「黑鱒」參戰全壘打大賽 暖心圓兒子遞毛巾夢

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克斯頓成為今年第4位全壘打大賽參加者，坦言自己的兒子最期待在比賽時幫他遞毛巾。 美聯社
巴克斯頓成為今年第4位全壘打大賽參加者，坦言自己的兒子最期待在比賽時幫他遞毛巾。 美聯社

雙城隊「黑色鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）今天宣布參加全壘打大賽，成為今年第4位參賽者。巴克斯頓將與國民隊伍德（James Wood）、勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）及水手隊羅利（Cal Raleigh）同場較勁，最終會有8人參賽。

現年31歲的巴克斯頓本季已有20轟，他周日與媒體談到自己生涯第2次入選全明星時，開心地提到他的11歲兒子布里克斯（Brix）對此事有多興奮。

布里克斯平常最愛在大聯盟電玩遊戲中玩全壘打大賽模式，巴克斯頓透露：「他總是說：『爸爸，如果你去參加，我想幫你遞毛巾！』對我來說，這真的很特別。」巴克斯頓還表示，兒子從不在意其他大明星，因為自己就是他的一切。

巴克斯頓將成為雙城隊史第8位參加全壘打大賽的球員，其中2008年的摩諾（Justin Morneau）成功奪冠。值得一提的是，2屆冠軍大都會隊阿隆索（Pete Alonso）及費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）都已宣布不參加今年賽事。

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全壘打大賽 雙城

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