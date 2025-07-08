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MLB／大谷雙安、山本0.2局核爆 道奇連輸4場狂掉38分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸先發0.2局失5分被打爆，道奇全場被壓著打，終場以1：9輸球，吞下4連敗。 路透
山本由伸先發0.2局失5分被打爆，道奇全場被壓著打，終場以1：9輸球，吞下4連敗。 路透

道奇隊遭到太空人隊3連戰橫掃後，今天前進密爾瓦基繼續慘跌，連日籍強投山本由伸也崩盤，先發0.2局失5分被打爆，道奇全場被壓著打，終場以1：9輸球，吞下4連敗，道奇在這4場的得失分比是7比38。

道奇打線全場7安打，大谷翔平4打數敲出2安打，第8局擔任首位打者敲安，兩出局後史密斯（Will Smith）選到保送，魯伊茲（Esteury Ruiz）安打送回大谷，也是道奇全場唯一分數。

山本一開賽就遭遇亂棒，首棒弗里克（Sal Frelick）敲出二壘打，再保送康崔拉斯（William Contreras），接下來連抓兩出局，以為可以全身而退之際，卻被馮恩（Andrew Vaughn）敲出三分砲。

馮恩6月剛透過交易從白襪來到釀酒人，今天升上大聯盟，身披釀酒人球衣的第一個打席，就帶給山本重傷害。

大谷翔平4打數敲出2安打。 路透
大谷翔平4打數敲出2安打。 路透

山本挨轟後繼續被敲安打、保送，德賓（Caleb Durbin）在一、二壘有人打席打向游擊，又是一次結束該半局危機的機會，但游擊手貝茲（Mookie Betts）選擇傳一壘卻出現失誤，讓釀酒人再跑回1分，蒙納斯塔瑞歐（Andruw Monasterio）安打攻下第5分，也讓山本在此時退場。

山本先發正好面對釀酒人打線一輪，只抓下兩個出局數，被敲4安打、失5分（責失3分），有2次保送、沒有三振，寫下大聯盟生涯最短局數先發，打破去年在南韓首爾海外賽初登板的1局失5分，日本媒體「體育報知」形容：「密爾瓦基噩夢超越韓國噩夢」。

釀酒人先發投手培洛塔（Freddy Peralta）先發6局，僅被敲5安打、無失分，最終拿下本季第10勝。

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道奇 釀酒人

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