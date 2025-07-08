MLB／道奇明星強投葛拉斯諾本周回歸！盼成傷病輪值及時雨

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）即將於周四對釀酒人隊時重返大聯盟。葛拉斯諾4月27日對守護者隊的比賽只投1局，就因右肩不適退場，隔日被放進傷兵名單。

此後葛拉斯諾持續復健，在大聯盟1球未投，直到6月才於道奇3A展開3場復健賽。雖然他3場比賽共失8分，但最後1場主投4.1局狂飆8次三振，展現優異的恢復進度，而他即將在本周重返大聯盟。

儘管過去健康問題不斷，道奇2023年12月從光芒隊交易來葛拉斯諾後，仍與他簽下5年1.36億美元的延長合約。然而由於傷勢，他至今僅為道奇先發27場，也錯過了去年10月的世界大賽之旅。

本季道奇先發輪值再度受到傷兵潮重創，目前有12位投手在傷兵名單上，包含休賽季重磅補強的史奈爾（Blake Snell）與佐佐木朗希。截至目前，道奇本季只剩山本由伸與梅伊（Dustin May）2名先發投手未輪休。由於葛拉斯諾即將回歸，原定周四先發的梅伊將改至周六對巨人隊登板。

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