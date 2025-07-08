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MLB／開羅出任國民代理教頭 昔在洋基見證王建民連兩季19勝
國民隊昨天宣布開除總經理瑞佐（Mike Rizzo）、總教練馬丁尼茲（Dave Martinez），代理人選今天出爐，為原本擔任板凳教練的開羅（Miguel Cairo），而王建民最風光時的連兩季19勝，開羅都是他的洋基隊友。
開羅作為可內可外的超級工具人，選手生涯打滾17年、待過9支球隊。退役後，開羅陸續任職過紅人總管特助、洋基球員發展部門，後來在白襪時期早已有過代理教頭經驗，先是2021年幫請喪假的白襪教頭拉魯沙（Tony La Russa）代理1場，2022年拉魯沙因健康問題長期告假，開羅在最後34場比賽擔任執行教頭，取得18勝16敗。
追過王建民洋基時期比賽的台灣球迷，對這個名字不會太陌生，他待過洋基3季，作為各位置的萬用替補、主力輪休時頂替人選，而與王建民重疊的2006、07年，正好就是他連兩季19勝時期。
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