快訊

輸美商品拚到20%關稅 越南拿到協議卻恐踩進地雷？

彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

本地AI手機遭噴「就是笑話」！內行人反點出最大特色：取向不一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／開羅出任國民代理教頭 昔在洋基見證王建民連兩季19勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
原本擔任板凳教練的開羅成國民代理教頭。 路透
原本擔任板凳教練的開羅成國民代理教頭。 路透

國民隊昨天宣布開除總經理瑞佐（Mike Rizzo）、總教練馬丁尼茲（Dave Martinez），代理人選今天出爐，為原本擔任板凳教練的開羅（Miguel Cairo），而王建民最風光時的連兩季19勝，開羅都是他的洋基隊友。

開羅作為可內可外的超級工具人，選手生涯打滾17年、待過9支球隊。退役後，開羅陸續任職過紅人總管特助、洋基球員發展部門，後來在白襪時期早已有過代理教頭經驗，先是2021年幫請喪假的白襪教頭拉魯沙（Tony La Russa）代理1場，2022年拉魯沙因健康問題長期告假，開羅在最後34場比賽擔任執行教頭，取得18勝16敗。

追過王建民洋基時期比賽的台灣球迷，對這個名字不會太陌生，他待過洋基3季，作為各位置的萬用替補、主力輪休時頂替人選，而與王建民重疊的2006、07年，正好就是他連兩季19勝時期。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

洋基 王建民 白襪

延伸閱讀

棒球／王建民教過帛琉國家隊 太平洋迷你運動會二度奪金

喜憨兒基金會30周年 公益大使王建民出席：面對退休是一件很困難的事

喜憨兒基金會30周年 王建民代言做憨兒靠山

王建民當喜憨兒大使 呼籲關注老憨

相關新聞

MLB／大谷雙安、山本0.2局核爆 道奇連輸4場狂掉38分

道奇隊遭到太空人隊3連戰橫掃後，今天前進密爾瓦基繼續慘跌，連日籍強投山本由伸也崩盤，先發0.2局失5分被打爆，道奇全場被...

MLB／山本由伸0.2局遭釀酒人打爆 日媒形容比韓國噩夢更恐怖

道奇隊日籍投手山本由伸今天經歷慘烈的一戰，客場面對釀酒人隊，只投0.2局狂失5分退場，寫下大聯盟生涯最短局數先發，打破去...

MLB／開羅出任國民代理教頭 昔在洋基見證王建民連兩季19勝

國民隊昨天宣布開除總經理瑞佐（Mike Rizzo）、總教練馬丁尼茲（Dave Martinez），代理人選今天出爐，為...

MLB／以「傳奇身分」參與第11次明星賽 克蕭坦言：怪怪的

道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）被大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）以「傳奇人選」方式選進明星賽，這是他繼2023年後再次入選，同時是生涯第11次明星賽體驗，克蕭坦言，這次

MLB／道奇明星強投葛拉斯諾本周回歸！盼成傷病輪值及時雨

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）即將於周四對釀酒人隊時重返大聯盟。葛拉斯諾4月27日對守護者隊的比賽只投1局，就因右肩不適退場，隔日被放進

MLB／人生命運多舛！前白襪冠軍終結者不敵胃癌 享年44歲

前芝加哥白襪終結者、2005年世界大賽冠軍功臣詹克斯（Bobby Jenks）日前不幸病逝，享年44歲。 詹克斯生前被診斷出罹患胃腺癌第4期，但歷經與病魔的搏鬥，仍不敵病情，於葡萄牙辛特拉（Si

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。