MLB／以「傳奇身分」參與第11次明星賽 克蕭坦言：怪怪的

道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）被大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）以「傳奇人選」方式選進明星賽，這是他繼2023年後再次入選，同時是生涯第11次明星賽體驗，克蕭坦言，這次的感覺與以往略有不同，但仍非常開心。

這次入選是由曼弗瑞依據勞資協議中的特別條款，以「傳奇人選」名義提名，但克蕭知道自己近年來狀況不佳，「老實說，我今年的表現配不上這個機會，畢竟我沒有投很多場。」

克蕭上周剛完成生涯第3000次三振，成為第20位「3000K俱樂部」成員。現年37歲的他因為腳趾與膝蓋手術，遲至5月17日才於本季首度登板，本季出賽44.2局，累積32次三振，4勝0敗，防禦率3.43。

談到「傳奇人選」名額，克蕭直言：「其實我之前不知道有這種名額，有點奇怪，但也挺酷的，所以我就放輕鬆去享受吧。」這是自2022年卡布雷拉（Miguel Cabrera）和普荷斯（Albert Pujols）後，大聯盟再次出現傳奇人選機制。

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