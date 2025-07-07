MLB／人生命運多舛！前白襪冠軍終結者不敵胃癌 享年44歲

前芝加哥白襪終結者、2005年世界大賽冠軍功臣詹克斯（Bobby Jenks）日前不幸病逝，享年44歲。

詹克斯生前被診斷出罹患胃腺癌第4期，但歷經與病魔的搏鬥，仍不敵病情，於葡萄牙辛特拉（Sintra）病逝。詹克斯生前為兩屆明星投手，生涯一共為白襪貢獻173次救援成功，被球迷與隊友視為球隊歷史的重要象徵。

詹克斯是2000年MLB選秀被天使隊第5輪選中，但在2004年遭球隊釋出後被白襪接手。2005年賽季，他首次登上大聯盟舞台，並在當年季後賽嶄露頭角，6場登板中貢獻4次救援成功，成功協助白襪奪得隊史第3座、也是至今最後一座世界大賽冠軍。當年世界大賽第4戰，他在第9局關門成功，成為球迷心中的經典畫面。

此後詹克斯在2006年和2007年入選明星賽，分別投出41次與40次救援成功，成為美聯最具壓制力的終結者之一。他還曾締造連續解決41名打者的紀錄，追平大聯盟後援投手紀錄，展現其宰制力。

白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）在聲明中表示：「我們永遠不會忘記2005年世界大賽的第9局，那是我們歷史中最光輝的一頁。」

2010年球季結束後，詹克斯以2年1200萬美元的合約轉隊加盟波士頓紅襪，然而，他在2011年僅出賽19場就因背部與手臂傷勢影響表現，最終防禦率高達6.32。2011年12月，他接受脊椎手術，手術過程中因醫師疏失，導致手術器械殘留體內，引發嚴重感染並擴散至腦部，對其健康造成重大打擊。

詹克斯隨後提告麻州綜合醫院，於2019年達成510萬美元和解。2012年7月，他正式宣布結束7年MLB生涯，當時他才30歲。

在白襪作客洛磯的比賽中，現場悼念詹克斯。 美聯社

退役後，詹克斯並未離開棒球圈。2021年起，他開始擔任小聯盟格蘭岱峽谷洛磯隊（Grand Junction Rockies）投手教練，隔年升任總教練並帶隊奪冠，榮獲年度最佳教練殊榮。2023年，他加入普林斯頓哨豬隊（Princeton WhistlePigs）擔任投手教練，之後重返風城雷霆隊（Windy City ThunderBolts）擔任總教練，致力於培育年輕選手。

2024年10月，詹克斯與妻子艾蓮妮（Eleni Tzitzivacos）搬到葡萄牙，以靠近妻子的家人。不久後，他被診斷出右小腿有深部靜脈血栓，接著又遭遇肺部多重血栓。2025年初，他感覺體力逐漸衰退，經檢查發現胸部有腫瘤，最終確診為第四期胃腺癌，癌細胞已擴散至胃壁、骨頭、下背與臀部。

更雪上加霜的是，詹克斯在加州太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）的住家於2025年1月遭野火吞噬，家當付之一炬，僅救出一只手提箱與2005年世界大賽冠軍戒指。他當時無奈表示：「我只剩下一只行李箱。其他關於我人生、棒球的一切回憶，全沒了。」

白襪球團原定於本週為2005年冠軍隊舉辦20週年重聚活動，如今卻少了詹克斯的身影，這讓昔日成員們感到十分傷痛。前隊友羅文（Aaron Rowand）感嘆道：「作為隊友，他是最棒的那一位。」

藍斯道夫說：「他與家人早知這會是他人生最艱難的一戰，他不僅是優秀的球員，更是令人敬愛的丈夫、父親、朋友與隊友。他永遠佔據我們心中的位置。」

詹克斯身後留下妻子艾蓮妮，兩人育有兩名子女Zeno與Kate，與前妻育有4名子女Cuma、Nolan、Rylan與Jackson。。原本他仍冀望能以教練身分重返大聯盟，然而命運終究冷酷無情，留下無限遺憾。

Former Chicago White Sox All-Star pitcher and 2005 World Series Champion Bobby Jenks passed away yesterday, July 4, in Sintra, Portugal, where he had been battling adenocarcinoma, a form of stomach cancer. He was 44 years old. pic.twitter.com/KDb3I0KL66 — Chicago White Sox (@whitesox) 2025年7月5日

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