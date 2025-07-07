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MLB／教士達比修有肘傷回歸 本季初登板7日戰響尾蛇
目前效力美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士隊的日籍投手達比修有，因手肘受傷本季尚未登場，不過他明天晚間將在主場登板，對手是亞利桑那響尾蛇隊。
路透社報導，達比修有自春訓以來就因手肘發炎缺陣至今，但這位5屆明星賽投手昨天練球後獲准復出，預計他明天投球數將限制在75球以內。
教士總教練席爾特（Mike Shildt）談到達比修有回歸時說，「我們很高興看到這一切」，「這真的要歸功於他各項能力的提升，模擬比賽、復健、牛棚練投…以及維持球速的能力」。
38歲的達比修有至今為教士效力5個球季，先發100場，戰績39勝32負，防禦率3.79。
教士目前的先發陣容確有需要達比修有之處。球隊王牌右投金恩（Michael King）因肩部神經問題已缺席6週，狀況起伏不定的賽斯（Dylan Cease）現在扛起球隊頭號先發。
達比修有5月14日在3A的艾爾帕索（El Paso）進行4局復健賽，但手肘隨後出現更多問題，進而延遲他預定的回歸時間。
達比修有這次沒有參加復健訓練賽，而是直接在大聯盟登板先發。
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