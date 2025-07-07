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MLB／洋基隊史首場「台灣日」 王建民：台灣真的被看見了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
喜憨兒基金會今天舉辦30周年記者會，前大聯盟投手、現任中信兄弟隊投手教練王建民擔任公益大使。記者陳宛晶／攝影
喜憨兒基金會今天舉辦30周年記者會，前大聯盟投手、現任中信兄弟隊投手教練王建民擔任公益大使。記者陳宛晶／攝影

大聯盟「台灣日」成新潮流，本季場次達雙位數，今天再新增洋基隊的場次，且是這支傳統豪門的史上第一次。作為在洋基發光、台灣史上最知名大聯盟選手王建民，聽聞消息也覺得開心，「覺得台灣真的有被看到。」

洋基長年以來舉辦多元文化主題活動，包括西班牙裔日、義大利裔日、菲律賓日等，但即便台灣過去曾有王建民在洋基投出佳績，始終未曾有「台灣日」的安排，今年確定出現史上第一次，將在美國時間9月10日登場。

被問到此事，王建民表示，「覺得滿開心，在美國之前都是大都會隊，第一次在洋基，台灣真的是有被看到。」

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大聯盟 洋基 王建民

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