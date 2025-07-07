聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基隊史首場「台灣日」 王建民：台灣真的被看見了
大聯盟「台灣日」成新潮流，本季場次達雙位數，今天再新增洋基隊的場次，且是這支傳統豪門的史上第一次。作為在洋基發光、台灣史上最知名大聯盟選手王建民，聽聞消息也覺得開心，「覺得台灣真的有被看到。」
洋基長年以來舉辦多元文化主題活動，包括西班牙裔日、義大利裔日、菲律賓日等，但即便台灣過去曾有王建民在洋基投出佳績，始終未曾有「台灣日」的安排，今年確定出現史上第一次，將在美國時間9月10日登場。
被問到此事，王建民表示，「覺得滿開心，在美國之前都是大都會隊，第一次在洋基，台灣真的是有被看到。」
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言