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MLB／身價超高卻進不了明星賽 索托打完地鐵大戰說話了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會索托未能被選入明星賽。 美聯社
大都會索托未能被選入明星賽。 美聯社

大聯盟明星賽將於16日在勇士隊主場Truist球場開打，大都會隊3名球員入選，擁有史上最高合約的索托（Juan Soto）卻未在其中，他在今天紐約「地鐵大戰」最後一戰結束後被問到此事，承認本來目標是要延續參加明星賽紀錄。

「有時進得去，有時贏不了，」索尾中斷連續4年參加明星賽紀錄，他說：「這就是棒球的一部分。」

大都會游擊手林多（Francisco Lindor）將在明星賽先發，阿隆索（Pete Alonso）、迪亞茲（Edwin Diaz）也入列，今年季前簽下15年7億6500萬美元合約的索托，儘管6、7月打擊率分別是3成22、3成33，合計12支全壘打、24分打點，還是未能參與這場年度盛會。

索托開季慢熱一事，今天被問到「6月表現是否足以入選明星隊」時，坦言看起來並沒有，還需做得更好才行。

他說：「所有球員都想入選明星賽享受樂趣，很高興能夠連續4年參賽，但今年沒能如願，即使如此也沒什麼大不了，明年會以更強的姿態回歸。」

大都會今天以4：6不敵洋基隊，本季地鐵大戰結束，雙方各拿3勝打平。

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大都會 明星賽 索托

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